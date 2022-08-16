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Редкий гриб «Зуб дьявола» нашли в лесу под Новосибирском

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Гриб, «плачущий кровавыми слезами», нашли в Карканском бору под Новосибирском. Его фото появились в соцсетях. Грибники предположили, что речь идет о несъедобном Гиднеллум Пека, который в народе называют «кровавый зуб» или «зуб дьявола». Считается, что гриб плотоядный и привлекает красными каплями насекомых, которых и пожирает.

VN.ru пишет, что этот гриб назвали в честь американского миколога и ботаника Чарльза Пека. Несмотря на устрашающее прозвище, он не ядовит, хотя и несъедобен. Характерная черта гиднеллума — яркие капли. Это результат гуттации, когда гриб «стравливает» излишек воды, образующейся в теплую влажную погоду.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, почему грибы пропали из лесов Ленинградской области. По словам специалиста, «лес отдыхает после двух подряд грибных лет». Он рассказал, что собирал грибы в Ломоносовской районе и там их почти не было.

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