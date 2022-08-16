Три населенных пункта в Ростовской области пострадали от пожара

Пожар, разгоревшийся в лесу Ростовской области, перешел на три населенных пункта, сообщают во вторник, 16 августа, экстренные службы.

«По уточненным данным, лесной пожар перешел на станицу Верхнекундрюченская, хуторы Кривая Лука и Черни», — рассказал ТАСС собеседник, знакомый с ситуацией.

Ранее в этот же день появилась информация, что лесной пожар повредил 32 строения. Общая площадь возгорания увеличилась с 30 га в четыре раза и достигла 124 га.

МЧС России направило в регион для тушения огня самолет Ил-76, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 т воды.

15 августа региональное управление МЧС сообщило, что из-за лесного пожара из станицы Верхнекундрюченской эвакуированы 65 человек.