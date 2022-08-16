АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta с подушками безопасности

На АвтоВАЗе приступили к производству Lada Granta с подушками безопасности. Об этом 16 августа сообщил неофициальный паблик завода «Avtograd news» социальной сети «ВКонтакте».

По информации ресурса в Тольятти началась сборка автомобилей с подушками безопасности. Первые несколько моделей Granta Classic’ 22 уже сошли с конвейера.

Как сообщалось ранее, на линии сборки модели будут присутствовать автомобили как с подушками, так и без них, все будет зависеть от наличия соответствующих комплектующих.

Ресурс напомнил, что в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует на вазовские автомобили антиблокировочную систему тормозов.

11 августа гендиректор предприятия Максим Соколов сообщил, что стоимость Lada с одной водительской подушкой увеличится на 8 тыс. рублей. В случае установки двух подушек безопасности цена вырастет на 16 тыс. рублей.