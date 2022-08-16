ВС РФ обнаружили мины французского производства на позициях ВСУ возле Артемовска

На позициях Вооруженных сил Украину (ВСУ) южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин EMP F2 французского производства. Об этом 16 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«14 августа южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2», — проинформировал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов», — отметил он.

Также за последние сутки были поражены семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах.

Россия 24 февраля продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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