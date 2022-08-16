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ВС РФ обнаружили мины французского производства на позициях ВСУ возле Артемовска

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Фото: РИА Новости
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На позициях Вооруженных сил Украину (ВСУ) южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин EMP F2 французского производства. Об этом 16 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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«14 августа южнее Артемовска Донецкой Народной Республики на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2», — проинформировал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 20 и ранено до 30 националистов.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов», — отметил он.

Также за последние сутки были поражены семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах.

Россия 24 февраля продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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