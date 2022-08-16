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Талибы пообещали пресекать переброску террористов на Украину

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) дало гарантии, что не допустит вероятной переброски представителей террористических формирований на территорию Украины. Об этом во вторник, 16 августа, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

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«Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого. — Ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят», — рассказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Среди подобных формирований указано и «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в этот же день Кабулов рассказал о том, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским формированиям на Украине.

По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии Афганистана, которые ранее служили под покровительством США.

8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что на Украину в качестве иностранных наемников наиболее активно привлекаются беженцы из Афганистана.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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