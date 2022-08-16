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Строитель в Томске упал с 22-го этажа дома и выжил

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В Томске врачи больницы скорой медицинской помощи борются за жизнь мужчины, упавшего с 22-го этажа строящегося дома. Медики оценивают состояние пациента как крайне тяжелое и нестабильное.

РИА Томск поясняет, что 15 августа рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа дома на Комсомольском проспекте. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Строящийся дом относится к ЖК «На Комсомольском», его возводит «Томская домостроительная компания». Пострадавший — сотрудник одной из субподрядных организаций «ТДСК». В холдинге уже заявили, что готовы оказать помощь в его реабилитации.

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