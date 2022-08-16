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Женщина погибла в результате обстрела Владимировки украинскими военными

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Мирная жительница во Владимировке Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли Владимировку, погибла женщина», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

12 августа сообщалось о том, что женщина погибла в результате обстрела украинскими боевиками Новогорловки в ДНР.

За день до этого стало известно, что украинские войска за пять минут выпустили десять снарядов по двум поселкам в ДНР. В каждом направлении выпущено по пять снарядов калибра 122 мм. Населенные пункты находятся недалеко от Горловки, одного из крупнейших городов республики, который за последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе накалилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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