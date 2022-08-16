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МЧС увеличило авиагруппу для тушения пожара в Ростовской области

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области увеличена авиационная группировка. Об этом 16 августа сообщил глава МЧС Александр Куренков.

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«Привлечены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством и также самолет Ил-76, который способен сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что перекинувшийся на поселок лесной пожар не привел к жертвам.

«Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения. Площадь пожара увеличилась до 136 га. К счастью, пострадавших нет», — сказал Куренков.

Ранее в этот день сообщалось, что площадь лесного пожара возле станицы Верхнекундрюченской составила 124 га. Борьбу с огнем вели 300 человек, задействовано 90 единиц техники.

15 августа региональное управление МЧС сообщило, что из-за лесного пожара из станицы Верхнекундрюченской эвакуированы 65 человек.

12 августа в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков отметил, что в настоящее время ситуация с пожарами в России развивается лучше, чем прогнозировалось. При этом он уточнил, что самая сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе.

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