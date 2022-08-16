Старейший мост через Иртыш в Омске отремонтируют за 1,9 млрд рублей

В Омске в этом году должен начаться капитальный ремонт старейшего в городе Ленинградского моста через реку Иртыш. Стоимость работ — 1,9 млрд рублей. Менее чем через два года их должны завершить.

Победителем аукциона стало ООО «Стройтраст». Мероприятия по капитальному ремонту переправы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В городской администрации пообещали не перекрывать мост полностью на время ремонта. Движение по двум полосам сохранится. Для этого сначала отремонтирую левую часть моста, а затем правую.

Специалистам предстоит привести в порядок опоры моста, пролетные строения, мостовое полотно, сопряжения моста с насыпью, лестничные сходы, укрепить конусы насыпи, заменить тротуарные консоли. Габариты вновь устроенных тротуаров увеличат за счет выноса опор освещения и контактной сети за пределы тротуаров.

На мосту появится и новая подсветка, которая будет иметь четыре режима: белый — ежедневный, янтарный — День Победы, зеленый — День города и красно-белый — Новый год. После ремонта скорость передвижения по переправе увеличится до 60 км/ч. Сейчас же водители ездят по мосту со скоростью 40 км/ч, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ленинградский мост построили в 1959 году. Это единственный мост, который напрямую соединяет центр города с левобережными районами Омска, где находится аэропорт Омск Центральный. В последний раз сооружение капитально ремонтировали в 1988 году.

Ранее сообщалось, что власти Омска до конца года намерены приобрести 22 новых экологичных автобуса. Определить поставщика планируется 22 августа. Средства на закупку выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».