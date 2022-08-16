Пять человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. Об этом 16 августа сообщило «МВД-Медиа».

ДТП произошло около 05:25 на трассе Курганинск — Армавир. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Газель».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате пятеро человек, находившихся в «Ладе», погибли. Водитель и пассажир «Газели» получили травмы.

Накануне 12-летний ребенок скончался в результате ДТП в Саратовской области. По предварительным данным, 16-летний водитель «Оки» не справился с управлением и врезался в столб со знаком.