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В Politico указали на правоту Путина в оценке отношения Запада к Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент России Владимир Путин, судя по всему, близок к истине в оценке отношения коллективного Запада к Украине, который может уже в ближайшем будущем значительно сократить объем поставок вооружения. Об этом сообщает политолог Раджан Менон в американском издании Politico.

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«Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий, — и в этом он может быть прав», — написал эксперт.

Так, снижение уровня поддержки будет усиливаться за счет ухудшения экономической ситуации в западных странах, так как введенные против России рестрикции уже ударяют по государствам, которые их утвердили. По словам Менона, Путин уверен в том, что «Россия окажется более устойчивой, чем Европа».

15 августа генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев предрек Европе кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Тогда же директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что стоимость газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в ЕС рухнул до 40-летнего минимума. К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3000, добавил он.

В то же время в Литве предложили перевести предприятия страны на гибкий график, чтобы сократить потребление газа на 15%, согласно предписаниям Совета Европы. Данная мера необходима, как пояснил президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, чтобы заводы не запускали свои мощности, требующие электроэнергии.

Накануне, 14 августа, агентство Bloomberg рассказало об усугублении энергетического кризиса в Европе климатическим. Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили уже существующий энергетический кризис, уточнили в статье.

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