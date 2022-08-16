Аппарат для МРТ сердца детям впервые появился в Свердловской области

В областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга доставили аппарат МРТ общей стоимостью 149 млн рублей. Эта система позволяет проводить детям более быструю и точную диагностику.

Глава региона Евгений Куйвашев рассказал, что в 2021 году после выставки ИННОПРОМ глава правительства Михаил Мишустин по его просьбе выделил из федерального бюджета 230 млн рублей на переоснащение уральской больницы. В числе прочего куплен уникальный аппарат МРТ. По словам губернатора, в России сейчас работает всего четыре подобных установки.

У новой системы — расширенный кардио-пакет. Это дает врачам возможности оценить состояние сосудов. Есть у системы и пакет, позволяющий проводить процедуры новорожденным.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в 2022 году сеть фельдшерско-акушерских пунктов расширят на 23 учреждения. Годом ранее в регионе было открыто 11 ФАПов.