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В МИД РФ призвали не допустить на Украину угнанные афганцами вертолеты

Дипломат Кабулов призвал не допустить на Украину угнанные из Афганистана вертолеты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На Украину не должны попасть порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Таджикистан и Узбекистан. Об этом во вторник, 16 августа, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с «РИА Новости».

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«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40–50 в Узбекистан», — сказал он.

Ранее в этот день Кабулов сообщил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к нацистским формированиям на Украине.

По его словам, речь идет о бывших военнослужащих афганской национальной армии Афганистана, которые ранее служили под покровительством США.

16 августа 2021 года сообщалось, что самолет ВВС Афганистана был сбит ПВО Узбекистана при попытке нарушения границ.

Ранее в этот же день узбекские СМИ сообщили о рухнувшем 15 августа в республике самолете ВВС Афганистана. Позже в минобороны Узбекистана подтвердили факт крушения самолета в Сурхандарьинской области республики.

Также в ведомстве заявили, что в воскресенье пресекли попытку нарушения самолетом афганских ВВС государственной границы.

Сотрудник Термезского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) рассказал, что летчики самолета выжили. Они были госпитализированы в больницу.

В апреле 2022 года директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона» указал на то, что, по замыслу США, страны НАТО должны превратить Украину «в некое подобие Афганистана». Он пояснил, что США отправляют на Украину боевиков с целью создания в стране террористического подполья.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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