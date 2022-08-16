В Запорожье призвали жителей Украины эвакуироваться в освобожденные регионы

Украинцы, проживающие в подконтрольных киевским властям регионах, могут перебраться на освобожденные территории. Об этом во вторник, 16 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в беседе с «РИА Новости».

«Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой», — сказал он.

Он подчеркнул, что в регионе сейчас идет строительство газопровода, который позволит получать газ из России.

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