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Минобороны РФ: RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу, на перехват поднят МиГ-31

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Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы ВВС Великобритании нарушил воздушную границу РФ, был поднят российский истребитель МиГ-31бм. Об этом рассказали 15 августа в Минобороны РФ.

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«Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что российская воздушная граница была нарушена в районе мыса Святой Нос на восточном побережье Кольского полуострова.

Российский МиГ-31бм вытеснил самолет-разведчик за пределы территории Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Как заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, вторжение самолета-разведчика Великобритании на побережье Кольского полуострова в Мурманской области — это попытка проверить реакцию Москвы. Он добавил, что в следующий раз такой самолет может не вернуться на свою базу.

При этом сенатор Сергей Цеков отметил, что российские границы надежно защищены, вторжения иностранных воздушных судов всегда будут пресекаться.

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