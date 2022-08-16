Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 124 га

Верховой пожар, перешедший из лесного массива на станицу Верхнекундрюченскую Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил более 30 строений. Площадь возгорания увеличилась с 30 до 124 га. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 августа, со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате перехода верхового огня повреждено 32 строения. Общая площадь пожара увеличилась более чем в четыре раза — до 124 га.

МЧС России направило в регион для тушения огня самолет Ил-76.

«В 04:00 мск для ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченская направлен Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды», — сказали в министерстве. Борьбу с огнем ведут более 300 человек, задействовано 90 единиц техники.

Ранее, 15 августа, региональное управление МЧС сообщило из-за лесного пожара из станицы Верхнекундрюченской эвакуированы 65 человек.

Согласно данным системы мониторинга ИСДМ-Рослесхоз на 11 августа, в России общая площадь, пройденная огнем в 2022 году, превысила 8 млн га, что сопоставимо со средними значениями с 2000 года.

12 августа в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков отметил, что в настоящее время ситуация с пожарами в России развивается лучше, чем прогнозировалось. При этом он уточнил, что самая сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе.