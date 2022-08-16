МЧС России обезвредило в Донбассе 56 тыс. взрывоопасных предметов

Специалисты-пиротехники МЧС России с начала гуманитарной миссии обезвредили на территории Донбасса 56 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в спасательном ведомстве.

«Пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ (с марта 2022 года — Ред.) очищена территория на площади 438 га, обнаружено почти 56 тыс. взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают разбор завалов на пострадавших от военных действий территориях. Уже было обследовано около 184 тыс. кв. м завалов, а также вывезено почти 185 тыс. куб. м строительного мусора.

Кроме того, жители Донбасса ежедневно получают питьевую и техническую воду.

«С 5 августа в ДНР, ЛНР и Украину автомобильными колоннами МЧС России доставлено порядка 4 тыс. т гуманитарной помощи. В составе бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 9 августа, руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что саперы Вооруженных сил России и МЧС РФ обезвредили более 248 тыс. взрывоопасных предметов на территории ДНР и ЛНР.

В этот же день корреспондент «Известий» Данил Емельянов показал кадры разминирования аэропорта в Мариуполе робототехническим комплексом «Уран-6».

До этого, 6 августа, Минобороны России показало процесс разминирования акватории реки Северский Донец в ДНР. Водолазы-саперы обследовали местность вблизи автомобильного моста через реку силами штатного водолазного отделения. Служащие использовали передвижную рекомпрессионную водолазную станцию, а также универсальное снаряжение СВУ-5.2 и подводный миноискатель.

В этот же день командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Кубань сообщил, что основные крупные промышленные объекты в Мариуполе разминированы, сейчас идет работа в жилых кварталах города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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