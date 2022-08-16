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В Финляндии назвали самое слабое место Евросоюза в борьбе с Россией

Финский политолог Аалтола обвинил Венгрию и ее партнеров в ослаблении ЕС перед Россией
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Позиция некоторых представителей Европейского союза (ЕС), включая Будапешт, может нанести вред Евросоюзу в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.

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Он напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на неэффективность и провал ограничений, введенных Евросоюзом против России.

«По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — написал эксперт в Twitter.

По его словам, антироссийские санкции «невероятно легко обойти», поэтому Брюсселю необходимо своевременно реагировать на способы их преодоления.

Аалтола считает, что Европа должна повлиять на третьи страны, чтобы повысить эффективность введенных против Москвы мер.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что Венгрия увеличила объем поставок газа из России в противовес санкциям.

До этого, 1 августа, Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для республики. Он указал, что Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении различных общеевропейских решений.

Между тем обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур заявил, что санкции, введенные Западом против России, ударили по самим западным странам и являются самоубийством для ЕС.

31 июля газета Daily Express предупредила об угрозе крупнейшего финансового кризиса в истории Евросоюза из-за антироссийских санкций. Продолжение курса на сохранение рестрикций против Москвы газета охарактеризовала как самоубийство Европы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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