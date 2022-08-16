Посольство РФ предупредило о росте ядерных рисков из-за действий США

США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других государств, что ведет к повышению ядерных рисков. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает посольство России в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Таким образом дипмиссия отреагировала на заявление США о том, что шаги России не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

В представительстве порекомендовали Вашингтону присмотреться к собственной политике в ядерной сфере, а не выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи «взгляды на мироустройство не совпадают с американскими».

Накануне председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен заявил, что ДНЯО может стать площадкой для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Ранее, 8 августа, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США следует вывести ядерное оружие из третьих стран.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил 6 августа о начале новой гонки вооружений в мире.

Накануне замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что США не будут применять ядерное оружие или угрожать его применением неядерным странам, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее, 4 августа, директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

До этого, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

МИД РФ 2 августа отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».