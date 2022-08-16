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Эксперт рассказал о значении прорыва обороны ВФУ под Угледаром

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Силы Народной милиции Донецкой республики при поддержке ВС РФ прорвали украинскую линию обороны рядом с городом Угледар, заявил в понедельник, 15 августа, заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин. Он добавил, что Народная милиция продолжает развивать наступление в этом направлении.

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«Этот участок фронта долгое время оставался довольно спокойным, поэтому активизация наших войск там стала неожиданностью для противника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Сейчас всё внимание ВФУ отвлечено на оборону на Артемовско-Северском направлении и удержание пригородов Донецка. Туда же стянута артиллерия. Им пришлось даже забыть о своей мечте про решительное наступление под Херсоном. Теперь же им предстоит непростой выбор».

В новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта. При тяжелых потерях, которые противник несет каждый день, это трудный выбор — он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там всё-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества «точек напряжения» для ВФУ — очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт, отметил Дмитрий Болтенков.

В Минобороны РФ 15 августа сообщили, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром

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