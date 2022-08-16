A$AP Rocky предъявлено обвинение по нападению с оружием в 2021 году

Американскому рэперу А$АР Rocky (настоящее имя Раким Мaйeрc) предъявили уголовные обвинения в нападении по делу о стрельбе на улице в ноябре 2021 года, в результате которого пострадал его знакомый. Об этом сообщил телеканал CBS во вторник, 16 августа, со ссылкой на заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.

«Стрельба из оружия в общественном месте является серьезным нарушением, которое могло бы привести к трагическим последствиям не только для человека, который стал его целью, но также и для невинных окружающих, посещавших Голливуд. Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — сказал прокурор.

Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.

A$AP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду, 17 августа.

Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между A$AP Rocky и его знакомым.

В августе 2019 года шведский суд признал американского рэпера А$АР Rocky виновным по делу о драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку и штрафу.

Музыканта задержали 3 июля. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом на его странице в Instagram.

На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание артиста и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, причастный к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.

Суд установил, что обвиняемые «не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность», и не могли действовать в целях самообороны. По решению суда музыкант должен будет выплатить компенсацию пострадавшему молодому человеку в размере 12,5 тыс. крон (85,4 тыс. рублей).

При этом прокурор запрашивал для музыканта шесть месяцев реального тюремного срока.