Реклама
Прямой эфир
Интернет
В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО
Экономика
Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам
Мир
МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Общество
Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA
Мир
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Общество
Поток иностранных туристов в РФ за три года упал в среднем на 95–97%
Спорт
Россиянка Константинова может войти в совет спортсменов WADA
Происшествия
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за дождей и гроз
Общество
В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
Армия
Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

A$AP Rocky предъявлено обвинение по нападению с оружием в 2021 году

0
Фото: TASS/mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому рэперу А$АР Rocky (настоящее имя Раким Мaйeрc) предъявили уголовные обвинения в нападении по делу о стрельбе на улице в ноябре 2021 года, в результате которого пострадал его знакомый. Об этом сообщил телеканал CBS во вторник, 16 августа, со ссылкой на заявление окружного прокурора в Лос-Анджелесе.

«Стрельба из оружия в общественном месте является серьезным нарушением, которое могло бы привести к трагическим последствиям не только для человека, который стал его целью, но также и для невинных окружающих, посещавших Голливуд. Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — сказал прокурор.

Рэпера обвинили в двух случаях применения оружия в ходе одного инцидента, а также заявили, что он стрелял сам.

A$AP Rocky должен предстать перед судом для официального выдвижения обвинений в среду, 17 августа.

Как отмечает издание TMZ, по имеющимся у обвинения данным, стрельба произошла 6 ноября 2021 года после ссоры между A$AP Rocky и его знакомым.

В августе 2019 года шведский суд признал американского рэпера А$АР Rocky виновным по делу о драке в центре Стокгольма и приговорил его к условному сроку и штрафу.

Музыканта задержали 3 июля. Кадры потасовки были опубликованы самим музыкантом на его странице в Instagram.

На ролике видно, как неизвестный молодой человек пытается привлечь внимание артиста и его охранника, следует за ними по улице. Впоследствии выяснилось, что это 19-летний беженец из Афганистана, причастный к мелким кражам. На следующих кадрах Майерс швыряет своего оппонента на землю.

Суд установил, что обвиняемые «не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность», и не могли действовать в целях самообороны. По решению суда музыкант должен будет выплатить компенсацию пострадавшему молодому человеку в размере 12,5 тыс. крон (85,4 тыс. рублей).

При этом прокурор запрашивал для музыканта шесть месяцев реального тюремного срока.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022