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Военкор «Известий» показал кадры из поселка Александровка под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Александровка в Херсонской области. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Отмечается, что населенный пункт имеет большое стратегическое значение. Поселок открывает дорогу на Николаев, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились к обороне очень серьезно. Украинские военные отбивались и вели беспорядочный артиллерийский огонь.

Пункт и значение: как освобождали поселок Пески в ДНР
И почему эта точка была стратегически важна для украинских боевиков

В подвале одной из школ бойцы ВСУ планировали держать оборону не меньше месяца, но российские войска выбили их за несколько дней.

По словам корреспондента, там же находились комната отдыха и полевой госпиталь.

Раньше в Александровке проживали не меньше 2,5 тыс. человек, сейчас — около семи жителей пожилого возраста, которым некуда идти.

С освобождением Александровки российские войска выполнили сразу две задачи: отодвинули ВСУ от Херсона и вышли по направлению на Николаев.

Ранее, 14 августа, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показал кадры, как он предположил, одного из последних боев за Пески Донецкой Народной Республики (ДНР). На запись также попала группа боевиков, которая, по версии военных, старалась их задержать, чтобы войска не «перерезали» националистам дорогу на снабжение в Авдеевку. Однако их местоположение вовремя определили и начали по нему работать.

В этот же день появились кадры штурма поселка Пески. На сделанной с коптера записи показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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