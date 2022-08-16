В Финляндии допустили раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского по визам

Призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе. Такое мнение 14 августа выразил бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку [президенту России Владимиру] Путину», — написал он в Twitter.

Экс-глава МИД Финляндии также поддержала канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что не стоит ограничивать выдачу виз всем россиянам.

«Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии», — подчеркнул политик.

Ранее, 8 августа, Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. По его мнению, «самые важные санкции — закрыть границы» для жителей России. Он предположил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день глава правительства Финляндии Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации. По словам Марин, в правительстве страны уже обсуждается вопрос об ограничении туризма из РФ.

Финский премьер ожидает, что министерство иностранных дел найдет способ снизить поток российских туристов. Сейчас въехать в Финляндию может обладатель визы любой страны Шенгенского соглашения.

9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к призывам президента Украины изолировать россиян и запретить им въезд в западные страны. Он указал, что попытки изолировать россиян или саму страну не имеют перспектив. По его словам, европейские страны уже активно платят по счетам за санкции против РФ.

В этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

До этого, 26 июля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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