Военный ЛНР рассказал о службе в рядах Народной милиции

Минобороны России 16 августа опубликовало кадры работы военнослужащих артиллерийских подразделений второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Гвардии рядовой Дмитрий Глазунов рассказал, что осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году. Он считает, что принял правильное решение, когда встал на защиту Родины.

Он рассказал, что службу в артиллерии он начинал подносчиком боеприпасов. Военный не только осуществлял огневые налеты на позиции противника и уничтожал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и помогал мирным жителям Донбасса.

Несмотря на обстрелы ВСУ, он доставлял гуманитарную помощь людям, которым приходилось прятаться в подвалах жилых домов. Также Глазунов помогал им эвакуироваться в медицинские учреждения.

Военный поделился своими планами после завершения спецоперации. По его словам, он хотел бы пополнить семью еще одним ребенком и достроить дом.

Накануне сообщалось, что заместители министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин вручили государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), участвующим в спецоперации по защите Донбасса. Наград были удостоены артиллеристы, разведчики, инженеры и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые проявили мужество, отвагу, высокие боевые и личные качества.

В тот же день государственные награды военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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