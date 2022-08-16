Военкор «Известий» увидел подготовку Запорожской области к референдуму

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в нескольких городах Запорожской области и посмотрел, как ее жители привыкают к российским рублям и государственным сервисам.

Власти Запорожской области в начале августа официально подтвердили намерение провести референдум о воссоединении региона с Россией. Первое, что сразу бросается в глаза, когда въезжаешь на ее территорию, — это большой билборд с фразой «Россия здесь на всегда». И такой объект не единичен. По всей области развешены плакаты, установлены информационные стенды, да и просто расклеены объявления. Все они рассказывают мирных жителям о том, как получить российское гражданство, информируют о социальных льготах и правилах их поручения.

В целом с запорожцами ведется серьезная информационная работа: как будет дальше складываться их жизнь, какие будут преимущества и социальные гарантии для будущих жителей России и как правильно войти в новую жизнь.

Так, например, до недавнего времени в Бердянске работал только один пункт, где можно было оформить российский паспорт. Но из-за наплыва желающих буквально в нескольких десятках метрах был открыт дополнительный многофункциональный центр.

Внутри новый он ничем не отличается от МФЦ-центров, которые действуют по всей территории России.

В нескольких метрах от него расположилась уютная кофейня. В прошлый раз в Бердянске кофе за рубли мне продать отказались. Сейчас на вопрос: «берете ли вы рубли?» продавцы отвечают утвердительно. Ценны пока остаются в гривнах, но их тут же пересчитывают по курсу. В 2014-м году за одну гривну давали три рубля. Сейчас курс упал, теперь за 1,5-1,8 рублей можно взять одну гривну.

Сейчас в Бердянске, да и в Запорожской области в целом не осталось мест, где российскую валюту не принимают. Рублевая масса в регионе стремительно выросла.

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«Россия здесь навсегда»