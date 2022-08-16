Реклама
Прямой эфир
Интернет
В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО
Экономика
Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам
Мир
МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Общество
Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA
Мир
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Общество
Поток иностранных туристов в РФ за три года упал в среднем на 95-97%
Спорт
Россиянка Константинова может войти в совет спортсменов WADA
Мир
Шесть человек погибли при пожаре на заводе пластмассы в Бангладеш
Общество
В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
Армия
Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 11

Военкор «Известий» увидел подготовку Запорожской области к референдуму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм побывал в нескольких городах Запорожской области и посмотрел, как ее жители привыкают к российским рублям и государственным сервисам.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

Власти Запорожской области в начале августа официально подтвердили намерение провести референдум о воссоединении региона с Россией. Первое, что сразу бросается в глаза, когда въезжаешь на ее территорию, — это большой билборд с фразой «Россия здесь на всегда». И такой объект не единичен. По всей области развешены плакаты, установлены информационные стенды, да и просто расклеены объявления. Все они рассказывают мирных жителям о том, как получить российское гражданство, информируют о социальных льготах и правилах их поручения.

В целом с запорожцами ведется серьезная информационная работа: как будет дальше складываться их жизнь, какие будут преимущества и социальные гарантии для будущих жителей России и как правильно войти в новую жизнь.

Так, например, до недавнего времени в Бердянске работал только один пункт, где можно было оформить российский паспорт. Но из-за наплыва желающих буквально в нескольких десятках метрах был открыт дополнительный многофункциональный центр.

Внутри новый он ничем не отличается от МФЦ-центров, которые действуют по всей территории России.

В нескольких метрах от него расположилась уютная кофейня. В прошлый раз в Бердянске кофе за рубли мне продать отказались. Сейчас на вопрос: «берете ли вы рубли?» продавцы отвечают утвердительно. Ценны пока остаются в гривнах, но их тут же пересчитывают по курсу. В 2014-м году за одну гривну давали три рубля. Сейчас курс упал, теперь за 1,5-1,8 рублей можно взять одну гривну.

Сейчас в Бердянске, да и в Запорожской области в целом не осталось мест, где российскую валюту не принимают. Рублевая масса в регионе стремительно выросла.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия здесь навсегда»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022