Президент РФ Владимир Путин назвал тщетными попытки Запада «отменить Россию». Об этом российский лидер заявил ходе видеообращения к участникам молодежного форума «Таврида.Арт», который стартовал в понедельник, 15 августа, в Крыму.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал президент.

Также в этот день глава России выступил на открытии международно-технического форума «Армия-2022», где отметил нежелание союзников и единомышленников Москвы прогибаться перед так называемым США.

По словам Путина, необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

Ранее, 16 июня, в интервью «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова заявила, что «культура отмены», которая в настоящее время продвигается на Западе, невозможна. Министр культуры РФ выразила желание дать слово деятелям искусства на разного рода форумах.

Ранее, в марте, о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они затронули не только экономику, но и российских деятелей культуры, музыкантов, обучавшихся за рубежом студентов, спортсменов.

Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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