Еврокомиссия назвала условия для разморозки инвестиций россиян

Европейская комиссия назвала два условия, выполнение которых может привести к возобновлению проведения расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Об этом во вторник, 16 августа, сообщает РБК.

Отмечается, что депозитарий не должен получать экономическую выгоду от проведения сделок. Также сделки должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

При этом опрошенные РБК эксперты считают, что провести расчеты и перечислить денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто.

Уточняется, что брокерам и управляющим организациями придется указывать адресатов платежей, чтобы избежать перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.

Ранее, 12 августа, НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений. Депозитарий используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Накануне сообщалось, что «Тинькофф» первым на российском рынке выкупил иностранные ценные бумаги, которые были заблокированы «вследствие политики зарубежных депозитариев». На эти цели банк направил свыше 500 млн рублей.

В июне Евросоюз (ЕС) включил Национальный расчетный депозитарий в шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

Комментируя решение ЕС, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рассказал «Известиям», что санкции против НРД означают, по сути, приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии, начиная от операций купли-продажи и заканчивая получением купонов и дивидендов.

Финансист отметил, что санкции наложили европейцы, а это значит, что схема владения ИЦБ через другие депозитарии, например американские, по-прежнему работает.

ЕС утвердил шестой пакет санкций 3 июня. Помимо НРД, в санкционный список попали АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», КамАЗ, УАЗ, «Ремдизель» и другие холдинги.