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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 16 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Так, номер расчета орудия артиллерийской батареи второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР гвардии рядовой Дмитрий Глазунов, отметили в оборонном ведомстве, доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые были вынуждены прятаться в подвалах жилых домов и помогал эвакуировать их в медицинские учреждения.

В МО РФ уточнили, что Глазунов был высококвалифицированный поваром одного из популярных ресторанов. После того, как ВСУ начали обстрелы населенных пунктов ЛНР, поменял свою мирную специальность на военную.

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По словам Глазунова, он больше не мог спокойно смотреть, как враг уничтожают его родной город, как гибнут невинные люди. Службу в артиллерии начинал подносчиком боеприпасов. Приходилось участвовать не только в огневых налетах на позиции противника и уничтожать технику ВСУ.

В оборонном ведомстве рассказали также о радиотелефонисте взвода управления самоходно-артиллерийской батареи воздушно-десантного подразделения рядовом Владимире Алихове, который выполнял задачи по обеспечению устойчивыми каналами радиосвязи группы тактического воздушного десанта с вышестоящим командованием.

Он, рассказали в Минобороны, смог в короткие сроки, находясь под огнем артиллерии и минометов националистов, восстановить нарушенную связь и передать координаты огневых позиций украинских боевиков артиллерийским расчётам.

Уточняется, что группа тактического воздушного десанта, в составе которой действовал Алихов, вступила в бой с украинскими националистами в ходе удержания под контролем моста через водную преграду. Во время одной из атак националистов взрывом мины было повреждено передающее устройство оборудования связи. Тогда Алихов своими профессиональными действиями обеспечил устойчивую, бесперебойную радиосвязь командира с подразделениями и вышестоящим штабом.

В качестве другого примера мужества в ведомстве привели действия начальника-оператора боевой машины воздушно-десантного подразделения ефрейтора Ильи Облукова, который с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик выполнял задачи по поражению огневых средств и живой силы противника, обеспечивая продвижение наших подразделений. В один из дней службы подразделение Ильи обнаружило хорошо укрепленную позицию боевиков.

Завязался бой. Заняв выгодную огневую позицию для стрельбы, оператор Илья Облуков прицельным огнем боевой машины уничтожил до десяти боевиков. Благодаря смелости и решительности Облукова украинские националисты отступили, добавили в Минобороны.

Ранее, 15 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад с боеприпасами в Николаевской области, а также три склада под Харьковом. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, кроме того, высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области.

Накануне стало известно, что военнослужащие России полностью освободили населенный пункт Уды в Харьковской области.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято в связи с обострением в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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