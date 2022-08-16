Россиянка Константинова может войти в совет спортсменов WADA

Двукратная чемпионка мира по ушу россиянка Сандра Константинова вошла в число кандидатов на выборы в совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба WADA.

Из 34 кандидатов в совет спортсменов войдут 20 человек. Он будет состоять из трех групп: представители комиссий спортсменов Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, представители комиссий спортсменов международных федераций, а третья группа будет сформирована на основе предложений специальной панели.

Константинова является чемпионкой мира 2015 и 2019 годов. Помимо этого, в активе россиянки серебро и бронза мировых первенств.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона якобы не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Таким образом, сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.