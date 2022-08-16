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Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 10

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Количество погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» увеличилось до 10. Об этом в ночь на вторник, 16 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

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«Спасатели извлекли из-под развалин еще два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже десять погибших», — сообщил Костанян.

Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

До этого сообщалось о восьми жертвах происшествия и более 60 пострадавших.

Накануне сообщалось, что власти Армении объявят день траура в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу».

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Также в понедельник Айк Костанян на брифинге заявил, что среди 17 пропавших без вести человек числится один гражданин России. Работы по поиску пропавших продолжаются.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.

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