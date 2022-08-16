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МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

Дипломат Вишневецкий: поездка МАГАТЭ на ЗАЭС через подконтрольные Киеву территории опасна
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Фото: РИА Новости
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Поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через подконтрольную Киеву территорию опасна. Об этом во вторник, 16 августа, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

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«Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», — сказал он.

Вишневецкий также указал на то, что МАГАТЭ не может заниматься вопросами демилитаризации Запорожской АЭС.

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что с Москвой и Киевом прорабатываются технические детали визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

15 августа в администрации Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС, огонь велся из американских гаубиц M777.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экстренное совещание в Совете Безопасности ООН, созванное по инициативе России 11 августа, не выявило принципиальных возражений для отправки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Он уточнил, что для этого украинская сторона должна прекратить атаки на объект и гарантировать безопасность участников миссии.

В этот же день Ульянов заявил, что департамент безопасности секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) не смог дать внятных объяснений, почему он в последний момент сорвал визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат отметил необходимость визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в конце августа — начале сентября и подчеркнул, что затягивать с ним не стоит.

До этого, 13 августа, украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

Днем ранее в ВГА Запорожской области заявили, что один из снарядов в результате атаки украинской артиллерии упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.

При этом на заседании СБ ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» для ядерной безопасности на ЗАЭС. Акцентировав внимание на ухудшении ситуации с безопасностью в районе станции, Гросси призвал прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и допустить сотрудников агентства посетить ее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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