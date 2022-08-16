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Медики спрогнозировали раннее начало сезона гриппа

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Фото: ТАСС/Ахметов Вадим
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Есть вероятность, что в этом году активная циркуляция вируса гриппа в России начнется уже в середине осени, а не в декабре, как в прошлом году, сообщила «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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К таким выводам специалист пришла на основе данных из Австралии. В Южном полушарии сезон гриппа обычно длится с июня по октябрь, а динамика его распространения обычно потом повторяется севернее экватора, где вирус традиционно активно циркулирует с ноября по апрель.

«Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что у нас сезон гриппа начнется раньше обычного», — сказала Наталья Пшеничная.

Как пояснила специалист, в Австралии значительно росла заболеваемость гриппом с середины апреля. Спад начался лишь в июле. Хотя сейчас ситуация в Австралии нормализовалась, в целом эпидсезон гриппа на этом континенте начался раньше. Согласно данным официальной статистики, пик числа заболевших гриппом в Австралии пришелся на начало июня и составил около 29 тыс. инфицированных. Для сравнения: в допандемийном 2019 году максимальное число больных было достигнуто в июле, и оно не превышало 20 тыс. пациентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чихать между строк: медики спрогнозировали раннее начало сезона гриппа

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