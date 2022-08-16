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Microsoft заявила о нацеленной на страны НАТО «российской» киберугрозе

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Американская компания Microsoft выявила хакерскую операцию Seaborgium, которая якобы была создана в России и направлена на людей и организации в странах НАТО. Об этом в понедельник, 15 августа, говорится в докладе компании.

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«С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы», — отмечается в документе.

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что хакерские атаки совершались против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не является приоритетом для группировки.

Уточняется, что кибератаки включают в себя фишинговые операции, кражу учетных данных и информации.

Согласно заявлению Microsoft, атаки направлены на взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в определенных странах.

При этом в докладе подчеркивается, что хакеры работают против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.

Ранее, 11 августа, стало известно, что Пентагон предоставил компании Sealing Technologies Inc. $168 млн в рамках контракта на разработку систем защиты от киберугроз.

Отмечалось, что разработка Sealing Technologies для систем оборонного кибероружия будет направлена на анализ уязвимостей, реагирование на инциденты, связанные с кибербезопасностью, картографирование местности и других задач в рамках «оборонных киберопераций».

До этого, 3 августа, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия предложила США использовать профильные каналы для снятия разногласий в киберсфере и в отличие от оппонентов на запросы отвечает. Он также указал, что западные политики, бездоказательно обвиняя Москву в кибератаках, отрабатывают политический номер: им нужно найти виновного.

Ранее в этот день Сыромолотов сообщил, что США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и уже сами признаются в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру.

Между тем агентство РАПСИ 1 августа сообщило, что оснащенность российских компаний защитным программным обеспечением (ПО) не соответствует уровню существующих угроз информационной безопасности.

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