ФИФА приостановила членство Всеиндийской футбольной федерации

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации в организации. Об этом в понедельник, 15 августа, заявили в пресс-службе ФИФА.

Решение было принято с немедленным вступлением в силу из-за «влияния третьих лиц на дела индийской федерации», что представляет собой серьезное нарушение устава ФИФА.

В связи с приостановкой чемпионат мира по футболу среди женских сборных до 17 лет, который должен пройти в Индии с 11 по 30 октября 2022 года, в настоящее время не может быть проведен в этой стране.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом спецоперации РФ в Донбассе, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Российский футбольный союз назвал нелегитимным решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях и заявил о намерении оспорить его. Как отметили в союзе, решение носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу. 7 марта РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отстранить российские сборные.

В июне Международная федерация футбола (ФИФА) дала разрешение иностранным тренерам и футболистам приостановить контракты с клубами России до 30 июня 2023 года.