Водитель раскрыл подробности о причинах ДТП с участием такси в Москве

Таксист не уступил дорогу легковому автомобилю, повернув на красный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП ч тремя пострадавшими на Прибрежном проезде в Москве. Об этом в понедельник, 15 августа, «Известиям» рассказал водитель BMW.

«[Я] ехал на зеленый [сигнал светофора], человек [таксист] повернул на красный. [Он] неправильно сделал, и мы столкнулись. Есть видео, [на котором он] на красный поворачивает налево», — рассказал водитель BMW.

По словам мужчины, автомобиль такси после столкновения отлетел в сторону и сбил женщину с ребенком, которые стояли на пешеходном переходе.

«Погибших нет... Чуть-чуть пешеходы пострадали, несильно. Ну там ребенку ногу сломало, увезли на скорой. Нормально, все живы. [Ребенку] лет восемь, наверное», — уточнил водитель BMW.

Он отметил, что не знает, в каком состоянии находится нарушитель.

Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что три человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы. Такси столкнулось с автомобилем BMW и вылетело на тротуар, сбив женщину с ребенком.

Прокуратура Северного административного округа Москвы начала проверку после аварии и контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.