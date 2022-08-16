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Авиаторы попросили продлить срок службы двигателей для Ми-8

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Крупнейший в России эксплуатант вертолетов — компания Utair — обратилась к властям с предложением продлить заканчивающийся ресурс двигателя для популярных вертолетов Ми-8 и Ми-172.

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Ресурсом двигателя называется время, в течение которого аппарат можно использовать до следующего ремонта. С просьбой обратился гендиректор «ЮТэйр — инжиниринг» (входит в группу Utair) Алексей Будник на летно-технической конференции в Росавиации в июле. У «Известий» есть копия протокола встречи.

«Ресурсное состояние двигателей ТВ3-117 (изготовители «ОДК Климов», «МоторСич») для большинства эксплуатируемых вертолетов Ми-8МТВ/АМТ, Ми-172 приближается к предельному уровню. Решением представляется увеличение назначенного ресурса», — рассказал гендиректор «ЮТэйр-инжиниринг» Алексей Будник, указано в документе.

Топ-менеджер подтвердил «Известиям» эту информацию.

Назначенный ресурс двигателя сегодня составляет 7,5 тыс. часов. Utair предлагает продлить его до 9 тыс. часов.

«Вопрос безотлагательный, требующий решения в 2022 году для обеспечения перевозчиков двигателями с достаточным ресурсом в 2023 году, включая поддержку нефтегазодобывающего комплекса и социально значимых перевозок в труднодоступные районы», — сказано в протоколе.

В пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех») «Известиям» сообщили, что «ОДК-Климов» является держателем сертификата типа двигателя ТВ3-117 и уже прорабатывает варианты решения проблемы с его ресурсом совместно с ГосНИИ гражданской авиации и Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ресурс-фактор: авиаторы попросили продлить срок службы двигателей для Ми-8

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