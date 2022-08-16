Ученые предсказали гибель свыше 5 млрд человек в случае ядерной войны

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси подсчитали, что полномасштабная ядерная война между Россией и США привела бы к гибели более 5 млрд человек. Результаты соответствующего исследования опубликованы 15 августа в Nature Food.

«По нашим оценкам, более 5 млрд человек могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», — говорится в статье.

Отмечается, что результатом войны США и их союзников с Россией станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, вызвав «ядерную зиму» по всей планете.

В статье уточняется, что свыше 5 млрд человек погибнут от голода, который возникнет после катастрофы. Тогда как жертвами непосредственно ядерных взрывов станут 360 млн человек.

Остальное население планеты будет иметь доступ к минимальному объему пропитания, возможности для международной торговли уже не будет.

Также сообщается, что загрязнения, вызванные взрывами ядерных снарядов, «вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах».

Ранее, 11 августа, военный историк Никита Буранов в беседе с «Известиями» заявил, что единственный способ сдержать ядерную угрозу со стороны НАТО — это зеркальные средства, такое же ядерное сдерживание. Так, для сдерживания угрозы со стороны НАТО возможно размещение на таких комплексах, как, например, «Искандер-М» тактических ядерных зарядов, которые будут «брать на себя» второстепенные мишени на территории Европы.

Также в этот день заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН сделал заявление, что страны — члены НАТО в перспективе могут оправдать любое применение ядерного оружия. Он отметил, что вопросы вызывают и совместные миссии НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которых участвуют неядерные страны альянса.

Между тем, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател указал на приверженность Вашингтона выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) совместно с российской стороной. Он отметил, что в настоящее время американская сторона привержена к работе над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации.

До этого, 2 августа, журнал The Economist опубликовал статью, в которой говорилось о том, что прямое столкновение между Россией и НАТО повлечет за собой обмен ядерными ударами. По словам автора статьи, это заставляет США быть осторожнее с военной поддержкой Украине, так как поставки оружия Киеву могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.

В то же день МИД РФ отметил, что Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.