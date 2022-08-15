Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до восьми

Количество погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» увеличилось до восьми. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Только что спасателям удалось извлечь из-под развалин еще одно тело. На данный момент у нас уже восемь погибших», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Костанян также добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Армении объявят день траура в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу».

Утром 15 августа стало известно о шести погибших и более 60 пострадавших, позже число погибших выросло до семи. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Также в понедельник Айк Костанян на брифинге заявил, что среди 17 пропавших без вести человек числится один гражданин России. Работы по поиску пропавших продолжаются.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.