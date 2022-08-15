Читатели The Guardian раскритиковали Зеленского за слова о ЗАЭС

Читателей британской газеты The Guardian возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности нанести удары по военнослужащим Вооруженных сил России, которые охраняют Запорожскую АЭС. Свои комментарии они оставили в Twitter издания.

Днем ранее в своем обращении Зеленский обвинил ВС РФ в якобы «обстреле» станции и «ядерном шантаже», а также назвал российских военных «особой целью» сил Украины, пригрозив нанести удар по ним.

В ответ на это заявление читатели газеты усомнились в том, что Россия обстреливала станцию, которая уже находится под ее контролем, и возложили ответственность за обстрелы на киевский режим.

«По крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей», — заметил один из комментаторов.

«Итак, Украина признала, что рассматривала и будет рассматривать Запорожскую АЭС в качестве цели», — обратил внимание другой читатель.

«Зеленскому все равно, он знает, что его дни сочтены, поэтому может загрязнить Украину радиацией и уехать в один из своих роскошных домов в США, Великобритании или Израиле», — написал еще один пользователь.

Запорожская АЭС — одна из самых крупных атомных электростанций в Европе — находится под охраной российских военных с марта. В российском МИД отмечали, что это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.

С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. Так, 15 августа сообщалось, что за несколько часов ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району АЭС из американских гаубиц M-777. Обстрелы были зафиксированы 13 августа — тогда под атаку также попала территория Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). До этого, 11 августа, в день заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС, украинские войска дважды обстреляли станцию и прилегающую к ней территорию.

Кроме того, как заявил в этот понедельник бывший депутат Верховной рады Илья Кива, киевские власти планируют провести специальную операцию по подрыву электростанции. По его словам, для этого подготовлены группы разведки Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

В начале августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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