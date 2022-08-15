В США банки выразили готовность работать с российскими облигациями

Американские финансовые конгломераты JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp предложили помощь в осуществлении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями. Об этом 15 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что банки готовы выступить посредниками в транзакциях. Соответствующие уведомления уже разосланы клиентам.

Издание уточняет, что правила санкций США, введенных на фоне спецоперации России, всегда позволяли инвесторам продавать бумаги, но многие брокеры отказывались от таких операций в силу неопределенности вокруг этой темы.

Между тем, сообщается, руководство Управления по контролю за иностранными активами опровергло существующие опасения брокеров.

JPMorgan, Bank of America от комментариев издания отказались.

Ранее, 24 июня, Bloomberg сообщало о том, что американские банки обратились в казначейство США с просьбой разрешить торговлю российскими активами. Уточнялось, что комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), объединяющий 13 банков и управляющих компаний, попросил управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США временно снять запрет на покупку российских бумаг на вторичном рынке.

В статье отмечалось, что это необходимо было инвесторам, которые ошибочно рассчитывали на дефолт Москвы.

Мультимиллиардер Рэй Далио 10 июня выразил мнение, что антироссийские санкции ударили по США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. В то же время рестрикции в отношении РФ оказались неэффективны, поскольку поставленных целей не достигли.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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