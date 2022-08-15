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Спецслужба предотвратила подрыв газопровода в Волгоградской области

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Предотвращен теракт на объекте нефтегазового комплекс в Волгоградской области, готовившийся под контролем спецслужб Украины, сообщили 15 августа в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«В ходе задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт».

Сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство большой мощности, два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

По информации ведомства, установлено, что организацию теракта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин Украины Юрий Ионов, являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ), и россиянин Андрей Чуенков, участвующий в настоящее время в боевых действиях в составе нацбатальона «Ураган».

ФСБ опубликовала видео с места обнаружения диверсантов. На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы провели разминирование взрывного устройства, которое разместили злоумышленники. Также показана машина со следами от пуль на лобовом стекле и тела диверсантов.

Национальный антитеррористический комитет 9 августа сообщил, что в РФ за первое полугодие 2022 года было предотвращено 61 преступление террористической направленности.

14 июля в ЦОС ФСБ России рассказали, что в пяти регионах страны задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Они собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Правоохранители задержали их в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.

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