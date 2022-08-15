Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на территории Ростовской области

На территории Ростовской области выявлены случаи заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Падших птиц обнаружили в личном подсобном хозяйстве в селе Ольшанка Целинского района. Проведенные исследования подтвердили птичий грипп.

«Специалисты выявили генетический материал возбудителя гриппа птиц. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию инфекции», — цитирует сообщение ведомства RostovGazeta.

Информация о количестве зараженных птиц отсутствует.

По данным издания, в 2021 году от птичьего гриппа в регионе привили 1,64 млн домашних птиц.