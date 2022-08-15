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Автор The Guardian Тисдалл пишет, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой

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Западные страны могут нанести удар в спину Украине уже этой зимой и отказаться от поддержки Киева на фоне растущего экономического кризиса. Такое мнение высказал 14 августа обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

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Журналист отметил, что Европу всё больше беспокоит ситуация с ростом цен на продовольствие и электроэнергию, в итоге Евросоюз (ЕС) может вынудить Украину подписать перемирие с Россией, чтобы снизить экономические последствия санкций.

По его словам, сегодня панические настроения царят не только в Европе, но и в США, которые озабочены только тем, «чтобы не вступать в войну с Россией».

«Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?» — задается вопросом Тисдалл.

Ранее, 31 июля, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нерешительность президента США во внешней политике сулит проблемы Киеву. Политик считает, что американский лидер Джо Байден подорвал авторитет США, постоянно демонстрируя слабость в отношениях с другими странами.

В том же месяце историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон указал на то, что США совершили тактическую ошибку в ситуации вокруг Украины, и это один из факторов, в результате которого Киев уже осенью может столкнуться с крупными трудностями в плане поддержки со стороны западных стран.

В частности, как отметил 28 мая обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek, Германия, Италия и Франция уже начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Если прежде Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России, то теперь они поменяли свои позиции и выступают за то, чтобы конфликт завершился в кратчайшие сроки.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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