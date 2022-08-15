Дело возбудили после заражения детей мышиной лихорадкой в лагере в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту заражения двух детей мышиной лихорадкой в летнем лагере. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошел в городе Салавате. Через четыре дня после возвращения домой из лагеря в больницу попали две девочки в возрасте 10 и 15 лет. Им поставили диагноз «геморрагическая лихорадка». На сегодняшний день обе несовершеннолетние выписаны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет «МедиаКорСеть».

Сотрудники филиала центра гигиены и эпидемиологии провели исследование, которое показало превышение допустимой нормы заселенности грызунами на территории лагеря. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли в лагере документацию. Сейчас допрашиваются сотрудники и руководство учреждения, отдыхающие дети и другие свидетели. Все обстоятельства устанавливаются. Также решается вопрос о приостановлении работы лагеря.