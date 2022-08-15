Боец Александр Шлеменко рассказал о сложностях подготовки к каждому поединку

С каждым боем необходимо всё больше готовиться и подходить с другой мотивацией, отметил российский боец Александр Шлеменко, говоря о сложностях подготовки.

«Я опытный боец. Но в последнее время всё больше бойцов хотят именно со мной сразиться. И вроде бы опыт у тебя есть большой, но при этом с каждым новым боем тебе нужно больше-больше готовиться и подходить с другой психологической мотивацией и настроем другим, потому что такие соперники ни в коем случае тебя не недооценивают», — сказал он.

По его мнению, в начале спортивной карьеры было легче. Он также обратил внимание на то, что со временем «растет медийность» и число людей, которые поддерживают, поэтому есть и желание не подвести болельщиков.

«Для меня лично лучше, когда я являюсь не фаворитом. Например, в бою с Магой многие почему-то считали, что он фаворит, и это мне как-то упрощало процесс подготовки, да и вообще настрой на этот бой. Когда ты являешься андердогом — тебе проще, потому что тебе хочется кому-то доказать. А тут все ждут от тебя победы, и ты должен не подвести», — добавил он.

По словам бойца, в последнее время он чаще выступает в России. Шлеменко подчеркнул, что тут совершенно другая обстановка.

«Здесь, знаете, совершенно другое. Если там меня могли встречать не так тепло, то здесь меня встречают очень хорошо», — сказал он.

При этом он выразил надежду, что всё будет хорошо, и отметил, что исправил возможные ошибки, совершенные в некоторых других поединках.

26 августа в Екатеринбурге РЕН ТВ покажет трансляцию поединка Шлеменко против сербского бойца Александра Илича по прозвищу Джокер в рамках турнира RCC 12. В этот же день состоится дуэль российского единоборца Ивана Штыркова и полутяжеловеса Насрудина Насрудинова.

13 августа Шлеменко выразил мнение, что Джокер высокий и неудобный. Преимуществом серба он назвал то, что спортсмен левша. В то же время Илич 12 августа назвал своего соперника легендой.