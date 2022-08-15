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НКО обратилась в прокуратуру Берлина из-за призыва «рубить русских детей»

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Немецкая некоммерческая организация (НКО) VADAR 12 августа обратилась в прокуратуру Берлина из-за надписи «Рубить русских детей», появившейся возле школы в столице Германии. Об этом говорится в релизе, поступившем 15 августа «Известиям».

НКО «По предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии» VADAR получила сигнал об очередном случае русофобии в столице Германии. Надпись, призывающая к убийствам русских детей, появилась в 140 м от Международной русско-немецкой школы имени Ломоносова в берлинском районе Марцан. Общественники попросили полицию и прокуратуру установить виновных в разжигании межнациональной розни.

Надпись расценили как призыв к терроризму.

«Ежедневно наша организация фиксирует десятки случаев притеснения и угроз в адрес русскоязычных немцев. Однако этот эпизод поразил даже нас», — прокомментировал председатель НКО, экс-депутат бундестага Ульрих Ойме.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма.

4 августа сообщалось, что бар Dedaena Bar в Тбилиси ввел русофобские «визы» для граждан из РФ. Желающие посетить заведение должны заполнить анкету, в которой их обязывают осуждать политику РФ.

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