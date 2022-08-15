Рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа на стройке в Томске

На стройплощадке в Томске рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа. Мужчину госпитализировали, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 августа около 14:30 на строительстве жилого дома по Комсомольскому проспекту. Мужчина 1984 года рождения выполнял работы по монтажу вентиляции, когда упал в шахту лифта с 22-го этажа.

«С комбинированной политравмой пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА «Томск», на место происшествия выезжал зампрокурора Советского района города Дмитрий Зиганшин. Организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда.

Утром 15 августа в Новосибирске рабочий упал в глубокий котлован на стройке на Красном проспекте. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы.