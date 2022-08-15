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Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР
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Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в Шахтерске в ДНР

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Зампред Общественной палаты (ОП) Алтайского края Евгений Новиков опознан в числе погибших при обстреле города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 августа сообщил председатель ОП Юрий Шамков.

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«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», — цитирует его ТАСС.

По словам председателя ОП, с волонтерской миссией в ДНР Новиков поехал впервые.

«Мы выйдем с инициативой о его награждении, по крайней мере, краевой наградой, это может быть Орден за заслуги перед Алтайским краем. Два года мы проработали с ним рука об руку. Это достойный сын своего Отечества, уважаемый человек, очень жаль», — добавил Шамков.

При обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) 10 июля пострадали два волонтера молодежной организации «Наследие», четверо пропали без вести. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, всего в результате обстрела Шахтерского района получили ранения 11 человек, трое погибли.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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