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Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС из-за ударов ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Энергодар и наносить удары вблизи Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила администрация города в Telegram.

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В сообщении городских властей отмечается, что непрекращающийся массированный огонь по Энергодару со стороны ВСУ велся на протяжении часа из артиллерийских установок. Взрывы в том числе зафиксированы в районе Запорожской АЭС.

Обстрел города проводился с противоположной стороны Днепра. Под удар также попали спальные микрорайоны и промышленная зона Энергодара.

Позже член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за последние два часа ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району АЭС из американских гаубиц M-777.

13 августа ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС в городе. Под атаку в том числе попала территория Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) — самой мощной тепловой электростанции Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

До этого, 11 августа, в день заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС, украинские войска дважды обстреляли станцию и прилегающую к ней территорию. В этом же месяце, 7 августа, в результате обстрела объекта из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны ВСУ были повреждены административные постройки в районе сухого хранилища.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе. Постпред России при ООН Василий Небензя 11 августа отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

В начале августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Дипломат подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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