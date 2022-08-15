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Пятеро воевавших на сторону ВСУ наемников не признали вину в суде ДНР
Сюжет:

Шведский наемник заявил о покупке гражданства Украины за 700$

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Наемник из Швеции Матиас Густавссон, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что купил гражданство Украины за 700$. Об этом он рассказал на суде в ДНР.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

15 августа Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассмотрение дела пятерых иностранных наемников, которые участвовали в военных действиях против Донбасса.

Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.

Вместе с ним к ответственности привлекут еще четверых наемников ВСУ — хорвата Векослава Пребега, британцев Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили. Ранее 15 августа стало известно, что никто из них не признал свою вину в Верховном суде.

Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении «насильственного захвата власти или насильственного удержания власти», а также «участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Им грозит смертная казнь.

20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками. На его основании будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных. По ее словам, представители соответствующих органов России уже производят следственные действия на территории республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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